ضياء رشوان: المصورون سيغطون مباراة القمة بنفس قواعد مباريات الدورى والكأس

كتب محمد السيد

تلقى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، مذكرة من مجدى إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين، قبل ساعات قليلة، بخصوص صعوبات تواجه قيام الزملاء أعضاء الشعبة بتغطية مباراة القمة اليوم الأحد بين الزمالك والأهلى.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه تواصل مع اتحاد الكرة ومساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة اللواء أشرف الجندي، واللواء هشام أبو النصر نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وتم الاتفاق على السماح للزملاء المصورين الصحفيين بتغطية مباراة اليوم وفق نفس القواعد والعدد التى تتم بها تغطية مباريات الدورى والكأس المصريين، على أن تتولى شعبة المصورين بالنقابة التواصل مع وزارة الداخلية واتحاد الكرة لإبلاغهما بأسماء الزملاء الذين وقع الاختيار عليهم حسب الآلية المعتادة التي تضعها الشعبة.