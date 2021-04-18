ضبط 3000 عبوة مخدر مجهولة المصدر داخل شركة مستلزمات طبية بطنطا

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 3000 عبوة مخدر مجهولة المصدر مهربة من الجمارك بداخل شركة مستلزمات طبية بدون ترخيص بطنطا.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بوجود شركة مستلزمات طبية بطنطا تدار بدون ترخيص، وبداخلها مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتم تشكيل حمله برئاسة وكيل وزاره التموين ضمت جمال هنيدى مدير الاداره و ياسر مراد مدير الرقابه بطنطا ومحمد الشيخ مفتش التموين.

وتم استهداف الشركة وعثر بداخلها 3000عبوه مخدر مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك داخل شركه غير مرخصة، تحرر المحضر رقم 2234جنح اول طنطا، وإحالة المحضر للنيابة العامة.