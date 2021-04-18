ضبط شركة للإنتاج الفنى غير مرخصة بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، حيث تحوى أجهزة حاسب آلى عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الجين سليم تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المذكور وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ) وبتفتيش مقر الشركة المشار إليها عثر على ( جهاز لاب توب يستخدم كوحدة مونتاج ومحمل عليه العديد من البرامج مقلدة ومنسوخة وكذا محمل عليه مصنفات فنية عبارة عن العديد من الأغانى التى تستخدم فى أعمال المونتاج.

كما تبين بفحص الجهاز استخدامه فى إدارة قناة على موقع "اليوتيوب" قام بإنشائها وإدارتها بهدف الإعلان عن استوديو الصوت وتسويق الأعمال الفنية المسجلة بداخله – جهاز راوتر يستخدم للاتصال بالإنترنت لمباشرة عمل القناة – مجموعة أجهزة ومعدات يتم استخدامها أثناء التسجيلات الصوتية - وحدتى تخزين محمل عليها العديد من البرامج والتطبيقات المقلدة والمنسوخة ومجموعة من الإعلانات الدعائية لبعض المنتجات من إنتاج الشركة محل الضبط) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، وإنشاء الشركة بقصد التربح وتحقيق الثراء السريع بالمخالفة للقانون.