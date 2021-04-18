ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بمدينة المنصورة

الدقهلية فريق المحافظات

وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالمديرية، حملة لتشديد الرقابة على سوق الدواء، حيث تشكلت حملة من مفتشى الإدارة العامة للصيدلة بالدقهلية بمرافقة الرقابة التجارية، وحماية المستهلك، والعلاج الحر على شركة شحن بالمنصورة ، وبتفتيشها تم العثورعلى العديد من الطرود الجاهزة للشحن تحتوى على كبسولات ومكملات غذائية، وكلها عقارات غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وايضا مجهولة المصدر.

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

كما شدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدى لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.