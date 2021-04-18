"صحة أسوان" تضبط 13 ألف علبة دواء مخالفة خلال حملات للتفتيش الصيدلى.. صور

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى، بمديرية الشئون الصحية بأسوان، من ضبط نحو 13 ألفا و521 علبة دواء مخالفة خلال حملات استمرت لمدة 3 شهور لضبط سوق الدواء، وتمكنت الحملات خلال الثلاثة أشهر الماضية عن المرور على 329 مؤسسات صيدلية حكومية وعامة وخاصة، وتم شن 13 حملة تفتيشية على مستوى المحافظة بإشراف هيئة الرقابة الإدارية بأسوان وبمرافقة جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت نتائج الحملات عن تحرير 29 محضر ل49 مخالفة متنوعة، ومنها أدوية مخدرة وأدوية مهربة ومنشطات جنسية وأدوية منتهية الصلاحية، وتم ضبط 756 صنف بإجمالى13521 علبة مخالفة، بإجمالى 68145 وحدة متنوعة، تضم 32239 أقراص وكبسولات / 3612 مراهم وكريمات / 364 زجاجات / 92 أمبولات / 3216 أكياس/ 1171 قطع لبان وشكولاته / 8071 بودر/ 19380 مستلزمات طبية.

يأتى ذلك بتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد محمود مدير الإدارة العامة للصيدلية بأسوان، وبرئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير إدارة التفتيش الصيدلى ، وجهود مفتشى الصيدلة بالمحافظة.