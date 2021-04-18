سيناتور روسى لـ"نوفوستى": على موسكو الرد على التشيك وفرض عقوبات عليها

كتبت رباب فتحى

قال عضو اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، سيرجي تسيكوف، إن على روسيا أن تفرض عقوبات جدية وحساسة على جمهورية التشيك، بالإضافة إلى ضرورة طرد الدبلوماسيين التشيكيين من موسكو.

وقال تسيكوف في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأحد: "أعتقد أنه يجب علينا أن نتصدى للتشيك في شكل عقوبات جدية بالنسبة لاقتصادها ومجالها الاجتماعى، وشكل الإجراءات الجوابية ستحددها الحكومة الروسية".

وأضاف أنه من الضرورى أيضا أن ترد موسكو بشدة على قرار براج القاضى بطرد الدبلوماسيين الروس.

وأفاد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أمس السبت، بأن سلطات بلاده ترى أن روسيا متورطة في الانفجار الذي وقع في مستودع للذخائر بقرية فربيتيتسي عام 2014.

وقررت براج مؤخرا طرد 18 دبلوماسيا روسيا، وطلبت منهم مغادرة الأراضي التشيكية خلال 48 ساعة، فيما أدخلت الشرطة التشيكية المواطنين الروسيين، ألكسندر بيتروف، وروسلان بشيروف، في عداد المطلوبين لها.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على القرار التشيكي بطرد الدبلوماسيين الروس أن تشيكيا تعرف بشكل جيد ما الذي سيؤدي إليه قرارها هذا.