اليوم السابع
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سى إن إن: الهند أكبر منتج للقاح كورونا فى العالم وتشهد موجة ثانية من الفيروس

الأحد، 18 أبريل 2021 11:15 ص
سى إن إن: الهند أكبر منتج للقاح كورونا فى العالم وتشهد موجة ثانية من الفيروس رئيس الوزراء الهندى يحصل على لقاح كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن الهند تعد أكبر منتج للقاح كورونا فى العالم، تشهد اصطفاف الملايين من الناس للحصول على لقاح كوفيد 19 فى ظل موجة ثانية مدمرة من الإصابات.

وأشارت الشبكة إلى إن الهند التى تنتج عادة أكثر من 60% من اللقاحات المباعة عالميا، ويوجد بها أكبر منتج للقاح فى العالم، وكانت قدراتها التصنيعية الهائلة السبب فى جعل البلاد توقع كأحد الأطراف الهامة فى مبادرة مشاركة اللقاح العالمية كوفاكس، التى تقدم جرعات بسعر مخفض أو مجانا للدول محدودة الدخل، وبموجب الاتفاق المبدئى المعلن العام الماضى، قام معهد سيرم بتصنيع ما يصل إلى 200 ألف جرعة لحوالى 92 دولة.

وأضافت الصحيفة: إلا أن الوضع فى الهند مختلف بشكل كبير عما كان قبل عدة أشهر، فقد بدأت موجتها الثانية فى مارس، والتى تجاوزت بشكل سريع الموجة الأولى، التى بلغت ذروتها أواخر سبتمبر الماضى بتسجيل أكثر من 97 ألف حالة فى اليوم.

واليوم الأحد، أعلنت البلاد تسجيل 261.500 ألف إصابة جديدة، وهو أعلى معدل يومى حتى الآن، وفقا لبيانات وزارة الصحة، وأضافت الهند مليون إصابة جديدة فى أقل من أسبوع، ليتجاوز إجمالى الحالات فيها 14 مليونا.

وبدأت المدن والولايات فى فرض قيود جديدة منها حظر التجول ليلا وفى عطلة نهاية الأسبوع فى منطقة العاصمة دلهى التى يقطنها 19 مليون شخص.

وإلى جانب هذا، بدأت إمدادات اللقاح تجف على الأرض، حيث سجلت خمس ولايات على الأقل نقص شديد، وحثت الحكومة الفيدرالية على التحرك، وفى ظل الأزمة تحولت الحكومة ومعهد سيرام من توريد اللقاحات لكوفاكس إلى جعل الأولوية للسكان فى الداخل.

 

 


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