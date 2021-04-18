سوريا تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بداية من غدا

وكالات

أعلن رئيس مجلس الشعب السورى حموده صباغ فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من غدا الاثنين.

ودعا صباغ في كلمته خلال الدورة الأولى من الجلسة الاستثنائية الثانية لمجلس الشعب الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28.

وحسب وكالة الأنباء السورية، أعلن رئيس مجلس الشعب تحديد موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 مايو 2021، وموعد الانتخابات الرئاسية في 26 مايو المقبل.

وقال صباغ نحن اليوم أمام الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية وإجرائه تعبير صادق عن الانتماء للوطن".

ووفق إعلان المحكمة الدستورية العليا في 3 يونيو 2014، بلغ عدد المنتخبين 11 مليونا و634 الفا و412 من أصل 15 مليونا و840 ألفا و575 ناخبا داخل سوريا وخارجها، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بالتالي بلغت 73.42%.