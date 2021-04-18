زيادة عدد مراكز التطعيم بلقاح كورونا ليصبح 25 منفذا بمحافظة الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وكلاء المديريه للقيام بجولات ميدانية، للتأكد من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا، وحث مديري المستشفيات والإدارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقه الأماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.

الجدير بالذكر أنه تم اختيار 12مركزا جديدا للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا بالأماكن الآتية: مستشفى أتميدة ومستشفى دماص بمركز ميت غمر، مستشفى الجمالية، مستشفى المطرية، مستشفى ميت سلسيل، مستشفى شبراهور ومستشفى المقاطعة بمركز السنبلاوين ، مستشفى رمد المنصورة ، وحدة طب اسرة ميت على ، مركز طب اسرة شها مركز طب اسرة البرامون والتابعين لمركز المنصورة مركز طب أسرة الشوامي بمركز بلقاس بالاضافة الى ( صهرجت الكبرى ومستشفى ميت غمر بمركز ميت غمر، مستشفى شربين،مستشفى أجا، مستشفى منية النصر، مستشفى نبروه، مركز طب أسرة الربع بتمي الامديد، طلخا، المنزله، دكرنس، السنبلاوين، مستشفى بلقاس، مستشفى المنصورة العام الجديد) وبذلك بلغ إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالدقهلية 25 مركز.

واشار مكي الى ان المراكز الجديدة تمكن المواطنين من الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر ودعى الجميع للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg كما جدد وكيل الوزارة مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالافراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.