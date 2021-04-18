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زى النهارده.. حجز محاكمة 15 متهما بـ"أحداث اقتحام مركز كرداسة الأولى" للحكم

الأحد، 18 أبريل 2021 04:00 ص
زى النهارده.. حجز محاكمة 15 متهما بـ"أحداث اقتحام مركز كرداسة الأولى" للحكم المستشار شبيب الضمرانى
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده من 3 سنوات، يوم 18 أبريل 2018، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز إعادة محاكمة 15 متهما فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى"، للنطق بالحكم.

 

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

 

كانت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا لـ15 متهما حضوريا و13 متهما آخرين غيابيا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر بالقضية لكونه حدثا.

 

ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.


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