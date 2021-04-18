روسيا تطرد 20 دبلوماسيا تشيكياً وتطالبهم بمغادرة البلاد الاثنين

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قررت روسيا اليوم طرد 20 دبلوماسيا تشيكياً وطالبتهم بمغادرة البلاد بحلول يوم غد الإثنين 19 أبريل الجاري.

وكانت الخارجية الروسية استدعت في وقت سابق من اليوم /الأحد/، سفير جمهورية التشيك لدى موسكو، وذلك بعد قرار براغ طرد 18 موظفا بالسفارة الروسية من أراضيها.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "نعرب عن احتجاجنا الشديد للسلطات التشيكية وسنتخذ إجراءات الرد، التي تجعل منفذي هذا الاستفزاز يدركون مسؤولياتهم الكاملة عن تدمير أسس التطور الطبيعي للعلاقات بين بلدينا".

وأضاف البيان: "اتخذت السلطات التشيكية قرارًا غير مسبوق بطرد 18 موظفا من السفارة الروسية بذرائع لا أساس لها"، نافيا تورط موسكو في انفجار 2014 في مستودعات عسكرية بمنطقة فربتيس.