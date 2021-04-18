اليوم السابع
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روسيا تتسلم 35 طفلا ينتمون لتنظيم "داعش" فى سوريا

الأحد، 18 أبريل 2021 05:16 م
روسيا تتسلم 35 طفلا ينتمون لتنظيم "داعش" فى سوريا عناصر تنظيم داعش
(وكالات)

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وصل إلى مدينة القامشلي بسوريا وفد روسي رسمي برئاسة، آنا كوزنتسوفا، رئيسة مفوضية حقوق الطفل لدى رئيس روسيا، وذلك لتسلم 35 طفلا من الأطفال الروس اليتامى من عوائل مسلحي تنظيم "داعش".

وأفادت دائرة العلاقات الخارجية لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في موقعها الرسمي على "فيسبوك" بأنه "وصل اليوم الأحد ، وفد روسي رسمي من مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، برئاسة السيدة آنا كوزنتسوفا، رئيسة المفوضية، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو، وذلك لتسلم 35 طفلا من الأطفال الروس اليتامى من عوائل تنظيم داعش الإرهابي".

 


داعش

سوريا

روسيا

موسكو

أطفال

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