رفع 15 طن مخلفات فى حملة نظافة بحى شرق الأقصر وضبط قاطرات تعيق المرور بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال مدينة الأقصر، حملات النظافة والتجميل بالأحياء المختلفة، وذلك فى إطار توجيهات العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، بتكثيف أعمال خطة النظافة والتجميل بالأحياء التابعة من رفع كافة الأتربة والقمامة، لضمان الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل فى شهر رمضان المبارك.

وفى هذا الصدد شن رجال حى شرق مدينة الأقصر، بقيادة حسام العمدة رئيس الحى، وعمر فتحى نائب رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع الحى المختلفة، حيث تم تكثيف أعمال النظافة، وتم رفع 15 طن تراكمات وقمامة، تحت إشراف محمد مدحت مسؤول قطاع النظافة وعمال النظافة والتجميل، جاء ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وفى نفس السياق وفى إطار توجيهات العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، بتكثيف المرور على جميع الطرق الرئيسية والداخلية لمتابعة أعمال خطة النظافة ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، حيث تم ضبط عدد 5 قاطرات قصب فارغة ومتوقفة بالطريق السريع مصر أسوان الزراعى، حيث أن القاطرات تسبب إعاقة الحركة المرورية وتشكل خطورة على حياة المواطنين، وتم التحفظ على القاطرات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة.

أما فى مدينة الطود قام الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، بتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمدينة الطود والموقف التنفيذى للتشغيل للأعمال الجارى تنفيذها، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المدن والمراكز، بمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها داخل نطاق مدنهم.

وشملت جولة رئيس مركز ومدينة الطود، تفقد منطقة نجع ابو مسلم لمتابعة أعمال ربط خط الطرد الذى يربط محطة الرفع الرئيسية بنجع مسلم بالطود بمحطة المعالجة بالعديسات والذى يبلغ قطر خط الطرد 560 ملى وبطول حوالى 2900 متر، وإزالة بعض المعوقات التى تواجه الخطوط، كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، بمنطقة نجع الفتاتيح، أعمال "الجسات" واستكشاف المسارات المعترضة لخطوط شبكات الانحدار الفرعية لشبكة الصرف بقطر 200 ملى وربطها بالخطوط الرئيسية، والذى نفذ منها 1300 متر.