اليوم السابع
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رصف ورفع كفاءة طريق 39 "كفر إبراش- مشتول السوق- منيا القمح" بـ3 ملايين جنيه

الأحد، 18 أبريل 2021 12:26 م
رصف ورفع كفاءة طريق 39 "كفر إبراش- مشتول السوق- منيا القمح" بـ3 ملايين جنيه محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف مشتول السوق منيا القمح
الشرقية - إيمان مهنى

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أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، جولة تفقدية صباح اليوم ، بمركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق المدينة ، وكذلك الوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين .

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق 39 كفر أبراش مشتول السوق / منيا القمح ، بمسافة 1.6 كم وبتكلفة 3 مليون جنية ، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الترفيق من غاز ومياه شرب وصرف صحى واتصالات وكهرباء ، تمهيدا لأعمال الرصف ورفع الكفاءة ورد الشيء لأصله لتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين .

استمع المحافظ من المهندس المسؤول إلى شرح تفصيلى عن طبيعة الأعمال الجارى تنفيذها بالطريق ، وتمت الإشارة إلى أن أعمال الرصف تشمل إزالة الاسفلت القديم وإعادة الرصف بطبقات أساس وأسفلت جديدة بسمك 6 سم طبقا للمواصفات الفنية المحددة .

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة مشتول السوق ، بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق ، بمتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف والتطوير والزامها بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والدقة فى التنفيذ والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالطريق .

يذكر أن طريق 39 مشتول السوق / منيا القمح ، والممتد من منيا القمح وصولا لكوبرى الصحافة بمشتول السوق ، بطول 27 كم تم الانتهاء من تنفيذ اعمال رصف 15 كم كمرحلة أولى ، وكذلك الإنتهاء من رصف مسافة 6 كم بخطة رصف العام الماضى ، ومن المقرر إدراج المسافة المتبقية بطول 6 كم بخطة رصف العام المالى القادم .

 

 


طريق مشتول السوق

مشروعات خدمية

محور مشتول السوق ومنيا القمح

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