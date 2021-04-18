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رئاسة شئون الحرمين تنظم مسارات بالمشاعر المقدسة للحد من فيروس كورونا "صور"

الأحد، 18 أبريل 2021 07:31 م
رئاسة شئون الحرمين تنظم مسارات بالمشاعر المقدسة للحد من فيروس كورونا "صور" جانب من مسارات الطواف
كتب آسر أحمد

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تبذل رئاسة شئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، جهوداً كبيرة للحد من تفشي فيروس كورونا وسط الحجاج، وتوفر منظومة متكاملة تحتوي على 18 مساراً للحجاج للسير فيها بتباعد عن بعضهما للحد من الإصابة بالفيروس.

ووثقت الصفحة الرسمية لرئاسة شئون الحرمين، عبر موقع تويتر، لقطات فيديو وصور من داخل الحرم المكي يظهر فيها المسئولين عن الحرم وهم ينظمون عملية الطواف بشكل منظم للغاية، وسط توزيع الطعام والتمر على الحجاج والمعتمرين قبل لحظات من اذان المغرب لليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

كما وثقت الصفحة الرسمية بعض اللقطات التى ظهر فيها الحجاج والمعتمرين قبل لحظات من اذان المغرب، وجانب من عملية الطواف لاداء مناسك العمرة فى شهر رمضان المبارك.

عملية تطهير الممرات
عملية تطهير الممرات
مسارات الطواف
مسارات الطواف
 
وكانت رئاسة شئون الحرمين أكدت تكثيف عمليات التنظيف والتعقيم فى صحن المطاف لـ 10 مرات يوميًا، كما جندت موظفين مختصين فى توجيه وتنظيم المعتمرين داخل المسجد الحرام وفق الإجراءات الاحترازية.

من جانب أخر، ووفقا لموقع رئاسة شئون الحرمين، أشاد ضيوف الرحمن بالخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الساحات وبالخدمات المقدمة من منسوبي الإدارة، وكذلك الاستعدادات التي فاقت التوقعات في هذا الموسم الاستثنائي والمميز، حيث قامت إدارة الساحات بالمسجد الحرام بتهيئة الممرات للزوار والمعتمرين لكي يؤدي المعتمرون والمصلون مناسكهم بكل يسر وسهولة.

 
جانب من عملية الطواف
جانب من عملية الطواف

 


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