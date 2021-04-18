دعوة للتوثيق.. اليوم السابع يطلق مبادرة لتوثيق جرائم الإخوان ويستقبل المواد منسوبة لمصادرها في صفحة خاصة

أعلن "اليوم السابع" إطلاق دعوة لتوثيق جرائم الإخوان، خلال السنوات الأخيرة، من بينها ما حدث في الاعتصامات المختلفة التي حمل خلالها أفراد الجماعة الإرهابية الأسلحة، وهددوا أمن الوطن، وتعدوا على المعارضين لهم، لتكون بمثابة شهادات للتاريخ، بعدما ظهرت الفيديوهات والصور المختلفة خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، لتؤكد أهمية توثيق هذه الأحداث في عمر الأوطان.

ويعلن اليوم السابع إطلاق صفحة خاصة بجرائم الإخوان، يستقبل من خلالها كل المواد المختلفة التي بحوزة وسائل الإعلام وحتى الأفراد، والمتعلقة بجرائم الجماعة الإرهابية في حق الوطن، على أن ينسب "اليوم السابع" هذه المواد لأصحابها الأصليين، سواء كانت مرسلة من صحف زميلة، أو قنوات فضائية، أو أفراد امتلكوا فيديوهات وصور وشهادات، توثق لهذه الجرائم تاريخياً.

ويدعو اليوم السابع، الجميع لإمداده بكل المواد في هذا الشأن، على أن تنشرها المؤسسة في صفحة خاصة بالأحداث، للاستعانة بها مستقبلاً في كل الأعمال التي تؤرخ لهذا الوطن، من أجل تنشيط الذاكرة المصرية باستمرار بحقيقة ما حدث، وكشف التزييف الذي يقدمه أفراد الجماعة الإرهابية للعالم، في الوقت الذي يحتفظ مصريون، بدلائل قاطعة على إرهاب هذه الجماعة، ولكن تظل كل هذه المواد معرضة للفقد، أو النسيان، ما دعا اليوم السابع لإطلاق مبادرته من أجل الحفاظ على الحقائق في تاريخ الوطن.