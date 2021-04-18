اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 03:19 ص
خالد صلاح
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دبلوماسي روسي: سنواصل المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني لإكمال العملية بنجاح

الأحد، 18 أبريل 2021 03:00 ص
دبلوماسي روسي: سنواصل المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني لإكمال العملية بنجاح البرنامج النووى الايرانى
أ ش أ

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أعرب المشاركون في اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، امس السبت، عن عزمهم على مواصلة المفاوضات لإكمال العملية بنجاح في أقرب وقت ممكن.
 
وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف - في تغريده على موقع "تويتر"، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "انتهى اجتماع اللجنة المشتركة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.. وأشار المشاركون إلى التقدم المحرز حتى الآن وأعربوا عن عزمهم مواصلة المفاوضات بهدف استكمال العملية بنجاح في أقرب وقت ممكن".
 

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