حياة كريمة..التموين تعتمد معاينات "مشروع جمعيتى" للمرحلة الرابعة ضمن المبادرة

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إدارة مشروع جمعيتى بالوزارة وشركتى الجملة "العامة – المصرية" ومديرى المديريات بالمحافظات، التى تقع بها مراكز مبادرة حياة كريمة، بسرعة تشغيل منافذ جمعيتى التى انطبقت عليها الشروط وتم الموافقة عليها.

وأضاف المصيلحى، فى بيان اليوم، أن معاينات طلبات مشروع جمعيتى فى مراكز مبادرة حياة كريمة تأتى فى القرى والمراكز الأكثر احتياجاً، وستساهم تلك المنافذ فى توفير فرص عمل للشباب أضافة الى توفير السلع لقاطنى تلك القرى والمراكز، مما يساهم فى عملية التنمية المنشودة فى تلك المراكز كواحدة من التدخلات التى قامت وزارة التموين ضمن هذه المبادرة.

وأكد المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كل منفذ سيساهم فى توفير من 2-3 فرصة عمل للشباب بطريقة مباشرة وغيرها من فرص العمل غير المباشرة، لافتا إلى أن عدد الطلبات التى تم الموافقة عليها واستوفت شروط المشروع ضمن هذه المبادرة وصل إلى 173 طلب مستوفى الشروط ،وأنه من المقرر البدء فى إجراء المعاينات لباقى طلبات المرحلة الرابعة وتقع خارج نطاق مراكز "مبادرة حياة كريمة" فى الأول من مايو القادم، وأشار الى أن كل منفذ من تلك المنافذ سيساهم فى توفير فرص عمل، خاصاً وأن فتح تلك المنافذ يأتى وفق استهداف جغرافى وسكانى لتوفير السلع لهم.

وأشار أحمد كمال معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتي، الى أن عدد المتقدمين للمرحلة الرابعة وصل إلى 6000 طلب، تم معاينة 882 طلبا منهم واقعة فى نطاق مراكز مبادرة حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجاً، مشيرًا إلى أن باقى المعاينات ستبدأ الأول من مايو القادم، وفقاً لما وجه بها وزير التموين والتجارة الداخلية.

وطالب كمال المتقدمين بتجهيز محالهم للمعاينات، على أن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة ومنها "مساحة المنفذ لا تقل عن 30 مترا، والمسافة بين المنفذ المراد فتحة وأى بقال تموينى أو منفذ جمعيتى لا تقل عن 500 متر، وأن يكون العقار مستوفى شرط التراخيص من الاحياء والمراكز حسب المكان.. وغيرها من الشروط".

جدير بالذكر أن عدد منافذ جمعيتى التى تم افتتاحها خلال الثلاث المراحل السابقة وصل إلى 6 آلاف منفذ حتى الآن.