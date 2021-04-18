اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 06:47 م
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حريق فى أحد المطاعم بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية

الأحد، 18 أبريل 2021 05:55 م
حريق فى أحد المطاعم بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية حماية مدنية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شب قبل قليل حريق هائل بمطعم وكافية، على كورنيش منطقة كيلوبترا وسط الاسكندريه، وتحاول قوات الحماية المدنية والحريق بالإسكندرية السيطرة على الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة والبرج السكنى الذى يقع فيه.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة سيدى جابر باندلاع حريق هائل فى مطعم وكافية بأبراج العدلى فى منطقة كيلوبترا على كورنيش البحر، وتسبب الحادث فى ارتباك الحركة المرورية بطريق الكورنيش

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والحريق بالإسكندرية، وسيارات الإسعاف وقوة من قسم شرطة سيدى جابر، والمرور.

وتقوم 4 سيارات إطفاء بمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقى العقار، كما تواجدت 4 سيارات الإسعاف بالمنطقة، وتقوم إدارة المرور بتسيير الحركة المرورية بمنطقة الحادث، ولم يعلن بعد عن وجود إصابات او وفيات.

 


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