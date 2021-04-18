اليوم السابع
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حبس عامل في شبرا الخيمة بتهمة قتل زميله للخلاف على فرز القمامة

الأحد، 18 أبريل 2021 12:36 م
حبس عامل في شبرا الخيمة بتهمة قتل زميله للخلاف على فرز القمامة حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل زميله بسبب خلاف على جمع وفرز القمامة، وتحفظت النيابة على الأداة المستخدمة في الواقعة، وهي سلاح أبيض "مطواة"، وتم إرسالها للمعمل الجنائي، وطلبت النيابة تحريات مباحث القسم حول الواقعة وضبط وإحضار متهم ثان كان بصحبة المتهم الأول أثناء ارتكاب الواقعة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، وقال إن يوم ارتكاب الواقعة وأثناء تواجده داخل مقلب للقمامة بناحية شارع الشعراوي دائرة القسم لأعمال فرز القمامة، اعترضه المجني عليه وطلب منه دفع مبلغ مالي نظير ذلك، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وأضاف المتهم أنه أثناء حدوث الواقعة رافقه عامل آخر، سنه 42 عاما، عامل جمع قمامة.

وقال شهود الواقعه، أنهما شاهدا المجني عليه أثناء تشاجره مع شخصين داخل مقلب القمامة بناحية شارع الشعراوي دائرة القسم، وتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته وفرا هاربين، مستخدمان مركبة توك توك.

كان اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول عامل جمع قمامة، 26 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بجروح طعنية بالصدر وأسفل الإبط والظهر وتم التحفظ على الجثة.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة عامل جمع قمامة، سن 27، وتمكن المقدم حازم خيال، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات على فرز القمامة بالمنطقة وجمع الكارتون والبلاستيك منها.


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