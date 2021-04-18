اليوم السابع
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جولة إفريقية لوزير الخارجية سامح شكرى لمناقشة تطورات سد النهضة

الأحد، 18 أبريل 2021 09:31 م
جولة إفريقية لوزير الخارجية سامح شكرى لمناقشة تطورات سد النهضة وزير الخارجية سامح شكرى
أ ش أ

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توجّه وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الكينية نيروبي في مستهل جولة تتضمن عدداً من الدول الأفريقية الشقيقة حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.


ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية كذلك كل من جزر القُمُر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.


وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تلك الجولة تأتي انطلاقاً من حرص مصر على إطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية، فضلاً عن التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.


سامح شكرى

مصر

كينيا

جولة إفريقية

سد النهضة

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