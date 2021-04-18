توافد طلاب الثانوية على المدارس لأداء الامتحان التجريبى الأول لشهر أبريل

كتب ــ محمود طه حسين

شهدت المدارس الثانوية صباح اليوم، توافد طلاب الثانوية العامة على المدارس لأداء الامتحان التجريبى الأول لشهر أبريل، حيث استقبلت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة الطلاب، كما وجهت الطلاب بالتأكد من صلاحية جهاز التابلت استعدادا للامتحان فى العاشرة والنصف من صباح اليوم.

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: نتطلع إلى استقبال أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية في اليوم الأول من ثلاثة أيام عامة جدا للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات، وسوف نواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي.

وتابع وزير التربية والتعليم: أرجو ترك الأمور الفنية للمهندسين لأننا نختبر حلولا متنوعة وأساليب تأمينية، وبالتالي فإن كل المطلوب التواجد وتنفيذ التعليمات وإخطار مهندسي التطوير التكنولوجي بأى مشكلة ونحن سوف نختبر بدائل كثيرة ونتعمد حدوث مشكلات للحصول على أدق تفاصيل الشبكات لضمان سير اختبارات مايو ويونيو بكفاءة ثم الامتحانات النهائية.

وقال وزير التربية والتعليم: لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وسوف تقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أى مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الاولى من الاختبارات التجريبية.