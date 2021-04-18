تعليم السويس: لم نتلق أى شكاوى من الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية

السويس - سيد نون

صرح محمود الفولى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، أن المديرية لم تتلق أى شكاوى فى الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الثانوية العامة، فى يومه الأول والتى أعلنت عنها الوزارة والذى سينتهى فى 22 أبريل .

وأضاف محمود الفولى، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم اختبار جميع الأجهزة والمعدات والشبكات فى اختبار امتحان اليوم، ولم تشهد أى مدرسة عدم دخول أى من الطلاب على منصة الامتحان، لافتا أنه تم التشديد على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضرورة التباعد الإجتماعى والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية للحفاظ على الطلاب والمدرسين وجميع العاملين بالمدارس .

وأشار الفولى، إلى وجود متابعة مستمرة وتحضير مسبق لتلك الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة وتشكيل لجان من المديرية لتأكد من جاهزية المدارس الثانوية فى أحياء السويس الخمسة لتلك الامتحانات.