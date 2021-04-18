تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في الأسبوع الثاني من شهر أبريل

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة و بورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري، بقيمة تداول بلغت 949 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.3%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 882.7 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.5%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 741.7 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 674.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.8%، وفي المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 663 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.6%.

وجاء في المركز السادس، شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 566.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.4%، شركة أرقام لتداول الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة تداول 400.4 مليون جنيه بنسبة 5.2%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 387.2 مليون جنيه بنسبة 5%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا اتش.اس.بي.سي سيكيوريتيرز إيجيبت، وعربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 344.6 مليون جنيه، و 294.1 مليون جنيه، بنسبة 4.5%، 3.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 10143.21 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 1820.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.79% مغلقًا عند مستوى 2716.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 12458.29 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 1200.08 نقطة.