تطعيم 215 ألفا و 764 شخصا بلقاح كورونا فى تونس

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ذكرت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، أن 215 ألفا و764 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ(36) للحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة - بحسب بيان على الصفحة الرسمية - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس السبت بالجرعة الأولى بلغ 11 ألفا و935 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.. مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 25 ألفا و313 شخصا.

وأضافت أن إجمالي المسجيلن على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونا و 148 ألفا و401 شخص.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".