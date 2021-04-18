تضامن بنى سويف: توزيع 4 آلاف وجبة إفطار ساخنة و2000 كرتونة مواد غذائية

قالت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم توزيع 4 آلاف وجبة إفطار ساخنة و2000 كرتونة مواد غذائية منذ اليوم الثانى من شهر رمضان .
وأضافت إحسان أبو زيد ، أن الوجبات يتم تجهيزها وتغليفها بورق حرارى لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة.
وأشارت أبو زيد إلى أن مبادرة "مطبخ التضامن" تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، وأن المبادرة تعد عملا جماعيا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم.
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