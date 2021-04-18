تشيلي تسجل 7613 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 1.1 مليون حالة

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سجلت دولة تشيلي 7613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تشيلي؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و109 آلاف و311 حالة، وذلك حسبما أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، بأنه تم تسجيل 157 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس في الدولة اللاتينية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و923 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع 12 مليونا و934 ألفا و282 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء تشيلي