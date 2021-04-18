تراجع عدد مرضى "كورونا" بالمستشفيات في فرنسا لخامس مرة على التوالي خلال أسبوع

قالت وزارة الصحة الفرنسية أمس السبت إن عدد مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات انخفض وذلك في مؤشر على تراجع الضغط الذي يشهده النظام الصحي بالبلاد.
وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية الفائقة سجل 5877 اليوم السبت متراجعا 37 حالة عن اليوم السابق.
وتراجع أيضا عدد المرضى بالمستشفيات بواقع 143 مريضا إلى 30329 في خامس تراجع على التوالي خلال سبعة أيام.
وفرضت فرنسا عزلا عاما هذا الشهر في مسعى لكبح موجة ثالثة من العدوى.
وبلغ عدد الوفيات بالمستشفيات 189 خلال 24 ساعة. وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا بفرنسا أكثر من
مئة ألف يوم الخميس وهو ثامن أعلى معدل في العالم. وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 35861 حالة إصابة جديدة.
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