تراجع عدد مرضى "كورونا" بالمستشفيات في فرنسا لخامس مرة على التوالي خلال أسبوع

كتب أحمد علوى

قالت وزارة الصحة الفرنسية أمس السبت إن عدد مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات انخفض وذلك في مؤشر على تراجع الضغط الذي يشهده النظام الصحي بالبلاد.

وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية الفائقة سجل 5877 اليوم السبت متراجعا 37 حالة عن اليوم السابق.