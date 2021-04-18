اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 06:23 ص
خالد صلاح
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تراجع حركة السفر بمطارات اليونان 60 % خلال مارس الماضى

الأحد، 18 أبريل 2021 06:00 ص
تراجع حركة السفر بمطارات اليونان 60 % خلال مارس الماضى الخطوط الجوية اليونانية
أ ش أ

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أظهرت بيانات هيئة الطيران المدني اليونانية (HCAA) السبت انخفاضا حادا في حركة الركاب في جميع مطارات اليونان للشهر الثالث عشر على التوالي، حيث لا تزال القيود المفروضة على السفر الجوي سارية بسبب فيروس كورونا.
وقالت وكالة الأنباء اليونانية امس السبت إن حركة الركاب انخفضت بنسبة 60.1%، وفقا لبيانات هيئة الطيران المدني عن شهر مارس الماضي، مشيرة إلى عبور ما مجموعه 402.5 ألف مسافر عبر المطارات اليونانية الشهر الماضي، مقارنة بما يقرب من مليون مسافر للفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت حركة الركاب المحلية والدولية على حد سواء بشكل حاد بنسبة 42% و 72.2% على التوالي مقارنة بعام 2020.

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