تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول (12000) طن بضائع و478 شاحنة.

وشملت حركة الواردات (8300) طن بضائع و(312) شاحنة ، فيما شملت حركة الصادرات (3700) طن بضائع و (166) شاحنة .