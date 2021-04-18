اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 01:47 م
خالد صلاح
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تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 18 أبريل 2021 01:07 م
تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول (12000) طن بضائع و478 شاحنة.

وشملت حركة الواردات (8300) طن بضائع و(312) شاحنة ، فيما شملت حركة الصادرات (3700) طن بضائع و (166) شاحنة .

 

 


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