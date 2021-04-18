اليوم السابع
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الأحد، 18 أبريل 2021 06:30 م
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تحويل المدارس والفنادق في مدغشقر إلى مستشفيات بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا

الأحد، 18 أبريل 2021 06:23 م
تحويل المدارس والفنادق في مدغشقر إلى مستشفيات بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا فيروس كورونا
نهي الطويل

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تم تحويل المدارس والفنادق في دولة مدغشقر الي مستشفيات حيث سجلت اجمالي حالات الاصابة بكورونا 24,600 والوفيات 433 وهو ما يعد الكثير في بلد تعدادها السكاني 27 مليون نسمة فقط, وفقا للموقع الاخباري Africa News. 
 
ويعود ازدياد حالات الإصابة في الاونة الأخيرة غالبا إلي انتشار السلالة الجديدة التي ظهرت في دولة جنوب افريقيا محدثا موجة ثانية من الوباء في مدغشقر. وهو ما أدي الي امتلاء المدارس والفنادق بعد تحويلها الي مستشفيات. 
 
وكانت مدغشقر قد انضمت إلي آلية كوفاكس الاسبوع الماضي للحصول علي اللقاح المضاد لكورونا وهو ما كان يعارضه رئيس مدغشقر في البداية لعدم التاكد من تأثيراته الجانبية ولكن مع الوقت أدركت الحكومة أنها الخطوة الصحيحة. 
 
 
 

كورونا

جانحه كورونا

مدغشقر

كوفيد19

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