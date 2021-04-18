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تأجيل دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقى بتعويض 5 ملايين جنيه لـ25 أبريل

الأحد، 18 أبريل 2021 02:27 م
تأجيل دعوى تطالب الفنان شريف الدسوقى بتعويض 5 ملايين جنيه لـ25 أبريل الفنان شريف الدسوقى-أرشيفية
كتب محمد أبو عوض

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قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد ، تأجيل الدعوى التي تطالب الفنان شريف الدسوقى بتعويض قدره 5 ملايين جنيه بسبب "مسلسل 100 وش"، لجلسة 25 أبريل الجارى.
 
وقال هيثم عباس المحامي بصفته وكيلًا عن شريف زلط، مدير إنتاج لأحد أكبر شركات الإنتاج الفنى، أن وقائع التداعى تعود إلى تعاقد المدعى مع الفنان شريف الدسوقى لأداء دور فى مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020 ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره.
 
وأضافت الدعوى، أن المدعى عليه أدلى بتصريحات فى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وأجرى مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" مدعيًا أن مدير الإنتاج المدعى لم يسلمه أجره كاملًا، ومن جراء هذا أصاب المدعى أضرار مادية وأدبية مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.
 
 

شريف الدسوقى

المحكمه الاقتصاديه

100 وش

اخبار الحوادث

الفنان شريف الدسوقى

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