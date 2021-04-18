بنها الجامعى: طوارئ بالمستشفيات واستقرار الحالة الصحية لمصابى حادث قطار طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فرض حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية فور وقوع حادث قطار طوخ، حيث تم استدعاء جميع الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى مختلف التخصصات الطبية وأطقم التمريض، وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والبحث العلمى.

وأشار الجيزاوى إلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل وأكياس الدم ومشتقاته، مضيفا أنه فور استقبال الحالات المصابة تم تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية وعمل الإسعافات الأولية لهم، وتراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

واضاف الجيزاوى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة ومتابعة الحالات المصابة على مدار الساعة، فضلا عن تخصيص مكتب لخدمة المواطنين وذوي الحالات المصابة في الحادث.

من جانبه أكد الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، استقبال 65 حالة مصابة فى حادث قطار طوخ تراوحت ما بين بسيطة ومتوسطة وحرجة مشيرا إلى ان جميع الحالات حالتها مستقرة وتم توجه كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم

وكان وزير التعليم العالى فور إخطاره بالحادث ، قد وجه فى اتصال مع القائم بأعمال رئيس جامعة بنها باستدعاء كافة الأطقم الطبية وأطقم التمريض والجراحين في كافة التخصصات المطلوبة ( المخ والأعصاب والأوعية الدموية والجراحة العامة والقلب والصدر والتخدير) وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين.

كما وجه وزير التعليم العالى فور إخطاره بالحادث بتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات بالوزارة للتنسيق الكامل مع مستشفى بنها الجامعي، ودعم المستشفى بأى احتياجات عاجلة لتمكينها مت تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين.