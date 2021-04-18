بث مباشر لحادث انقلاب قطار طوخ وإصابة 103 أشخاص من مستقليه

القليوبية إبراهيم سالم

بث اليوم السابع قبل قليل فيديو مباشر من مكان حادث انقلاب طوخ حيث تم الدفع بعدد 58 سيارة من محافظات القليوبية والشرقية وجار نقل المصابين المستشفيات المختلفة وأن محافظة القليوبية.

قالت في بيان لها قبل قليل عن ارتفاع عدد المصابين بحادث انقلاب الركاب بطوخ إلى 103 حالات إصابة وذلك عقب خروج 8 عربات من القطار عن القضبان أثناء عودة من رحلته من القاهرة في اتجاه المنصورة وجار المتابعة لحالات الإصابة والمتوفين وأنتقل المحافظ إلى مكان الحادث على رأس كافة القيادات التنفيذية.

وجار الآن الدفع بأحد الأوناش العملاقة لرفع العربات الثامنية التي سقطت على القضبان وأن الصحة أعلنت في بيان لها أن عدد المصابين 98 مصابا حتى الأن وتم نقل المصابين لمستشفيات بنها والقليوبية والشرقية وقد قام أهالى قرية طوخ بتقديم الدعم لركاب القطار من خلال تقديم المشروبات وتوفير سيارات لنقل الغير مصابين إلى محل إقامتهم.

ومن جانبها انتقلت النيابة العامة والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث لعمل المعاينة اللازمة لمكان الحادث وإعداد التقارير اللازمة حول الحادث تمهيدا لبدء التحقيقات من قبل النيابة العامة.

كانت هيئة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.

وعلى جانب آخر أكد مصدر بمرفق إسعاف الشرقية لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الإسعاف بالشرقية، دفعت بـ20 سيارة إسعاف لدعم إسعاف بنها فى نقل مصابي حادث انقلاب قطار، حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديد طوخ في محافظة القليوبية، خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القضبان.