بث مباشر .. بدء تطبيق قرار غلق المحال التجارية بالمنوفية

المنوفية محمد فتحى

شهدت محافظة المنوفية، تطبيق أصحاب المحلات القرارات الوزارية الصادرة من اللجنة العليا لإدارة كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، بداية من اليوم السبت الموافق 17 إبريل، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة من اللجنة العليا لإدارة كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، بداية من اليوم السبت الموافق 17 إبريل، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

حيث أوضح محافظ المنوفية، بأن القرار تضمن مواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل ، مشيرا إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات، بما فى ذلك المولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفاً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

كما أكد محافظ المنوفية، على أن مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود ، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى أنه تستثنى من المواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة.