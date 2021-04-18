اليوم السابع: توجيهات رئاسية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الإثنين العديد من القضايا والتقارير، أبرزها توجيهات رئاسية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة

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توجيهات رئاسية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين

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