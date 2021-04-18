اليوم السابع
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الولايات المتحدة والصين تؤكدان التزامهما بمكافحة تغير المناخ

الأحد، 18 أبريل 2021 08:00 ص
الولايات المتحدة والصين تؤكدان التزامهما بمكافحة تغير المناخ تغير المناخ
وكالات

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية التزامهما بمكافحة تغير المناخ وتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ وذلك بعد زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري إلى شنجهاي.
 
وجاء في البيان المشترك الذي وقّعه كيري ونظيره الصيني شي شينهوا أن الولايات المتحدة والصين تتعهدان بالتعاون مع بعضهما البعض ومع دول أخرى لمعالجة أزمة المناخ التي يجب التعامل معها بجدية .
 
ويعتزم الطرفان تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد للتوصل إلى الحياد الكربوني قبل بداية القمة الدولية في غلاسكو.

 


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