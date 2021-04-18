الولايات المتحدة والصين تؤكدان التزامهما بمكافحة تغير المناخ

وجاء في البيان المشترك الذي وقّعه كيري ونظيره الصيني شي شينهوا أن الولايات المتحدة والصين تتعهدان بالتعاون مع بعضهما البعض ومع دول أخرى لمعالجة أزمة المناخ التي يجب التعامل معها بجدية .

ويعتزم الطرفان تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد للتوصل إلى الحياد الكربوني قبل بداية القمة الدولية في غلاسكو.