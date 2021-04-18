الهند تستعد لإطلاق قطارات "أكسجين إكسبرس" لإنقاذ مرضى كورونا

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تستعد وزارة السكك الحديدية الهندية لتشغيل قطارات "أكسجين إكسبرس" بين ولايات البلاد المختلفة لنقل أسطوانات الأكسجين لعلاج مرضى كورونا وذلك وسط تقارير عن نقص إمدادات الأكسجين في البلاد.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد أنه سيتم إنشاء ممر أخضر لضمان سرعة حركة قطارات أكسجين إكسبرس التي ستنطلق بعد الانتهاء من التجارب الفنية، مضيفة أنه "سيتم نقل الأسطوانات الفارغة من محطتي كالامبولي وبويسار للسكك الحديدية في مومباي وبالقرب منها، وارسالها إلى فيزاج وجمشيدبور وروركيلا وبوكارو، لتحميل ناقلات الأكسجين الطبي السائل".

يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعا لمراجعة الوضع الطبي في البلاد في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وجه بالإسراع في تركيب محطات الأكسجين الطبي المعتمدة.

وشدد مودي علي ضرورة ضمان توفير الأكسجين اللازم لإنتاج الأدوية والمعدات اللازمة للتعامل مع الوباء.

من جهتهم ، قال المسؤولون في وزارة الصحة الهندية إنه تم تركيب 162 محطة أكسجين في 32 ولاية وإقليم حتى الآن.

وفي بيان نقلته صحيفة "هندوستان تايمز"، قال مكتب رئيس الوزراء الهندي: "لقد أعفت الحكومة جميع ناقلات الأكسجين بين الولايات من تسجيل التصاريح لتسهيل الحركة على مدار الساعة والتنسيق بين عمل السائقين في دورات مختلفة لضمان التنقل بشكل أسرع وزيادة القدرة لتلبية الطلب"، منوها بأن محطات تعبئة الأسطوانات ستعمل أيضا على مدار 24 ساعة مع توفير الضمانات اللازمة.

وسجلت الهند 261 ألفا و500 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة إصابة يومية منذ بدء الجائحة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14 مليونا و788 ألفا و109 حالات .