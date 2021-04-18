الناتو يدعو روسيا للسماح بحرية الملاحة في بحر آزوف

أ ش أ

قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه يرى تصرفات روسيا بتقييد الحركة عبر مضيق كيرتش وحظر الملاحة في بحر آزوف، جزءًا من نهج أوسع تتبعه لزعزعة الاستقرار في المنطقة، داعيا روسيا إلى وقف تصرفاتها وإجراءاتها بشكل فوري.

وكتبت المتحدثة باسم حلف الناتو أوانا لونجيسكو - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "أن خطط روسيا لتقييد الوصول إلى أجزاء من البحر الأسود ومضيق كيرتش ستكون خطوة غير مبررة، وهي جزء من نمط أوسع من السلوك المزعزع للاستقرار، ندعو روسيا للسماح بحرية الملاحة، كما لا يعترف حلفاء الناتو ولن يعترفوا بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم السبت في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأشارت لونجيسكو إلى بيان حلف الناتو بشأن تصرفات روسيا في البحر الأسود وبحر آزوف.

وقال حلف الناتو - في بيان - "نحن قلقون من التقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لتقييد الوصول إلى أجزاء من البحر الأسود ومضيق كيرتش، ستكون هذه خطوة غير مبررة وجزءا من نمط أوسع من السلوك المزعزع للاستقرار من قبل روسيا، وندعو روسيا إلى ضمان حرية الوصول إلى الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف والسماح بحرية الملاحة".

وأضاف حلف الناتو - في بيان - "ندعو روسيا إلى وقف التصعيد - على الفور - ووقف نمط الاستفزازات واحترام التزاماتها الدولية، حلفاء الناتو لا يعترفون ولن يعترفوا بضم روسيا غير المشروع لشبه جزيرة القرم، نحن ندعم بشكل كامل سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها الدولية المعترف بها".