اليوم السابع
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النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفنى لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ

الأحد، 18 أبريل 2021 09:10 م
النائب العام يُشكل غرفة عمليات بمكتبه الفنى لمتابعة تحقيقات حادث قطار طوخ قطار طوخ
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمر المستشار النائب العام حماده الصاوي، بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف طنطا في حادث قطار طوخ.

ويتابع النائب العام مجريات التحقيق بدقة على مدار الساعة، مُشددًا على ضرورة توصل التحقيقات إلى تحديد المسؤولين عن هذا الحادث، سواء كانت مسؤولياتهم مباشرة أو مسؤوليات غير مباشرة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل هؤلاء المتسببين في الحادث أيًا من كانوا، وتهيب النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم التصريح بأي معلومات عن أسباب وقوع الحادث وملابساته، حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة وإعلانها عما أسفرت عنه.


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حادث قطار بنها

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