اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات لموظف وعامل بتهمة حيازة هيروين بالشرقية

الأحد، 18 أبريل 2021 11:06 ص
المشدد 6 سنوات لموظف وعامل بتهمة حيازة هيروين بالشرقية سجن - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة موظف بمحافظة الإسماعيلية، وعامل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة حيازتهما كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار والتربح، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية لعام 2020 عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بشأن  قيام الأجهزة الأمنية من ضبط كل من " عبد الله ع م س" 35 عاما مزارع، مقيم المحسمة القديمة مركز القصاصين، و"السيد م ال" 38 عاما، موظف بمحافظة الإسماعيلية، مقيم المحسمة، بحوزتهما 3 أسطوانات من  مخدر الهيروين.

وبالعرض على نيابة مركز الحسينية، قدمتهما برئاسة محمد جاد حلمى، رئيس نيابة  الحسينية، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


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موظف بمكتب بريد

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