المتهم والأفوكاتو.. قصة "كفيف" كشف كذب موظف متهم بالقتل أمام المحكمة.. فيديو

كتب إيهاب المهندس

في حلقة جديدة من سلسلة حلقات "المتهم والافوكاتو"، والتي تعرض خلال شهر رمضان الكريم على موقع "اليوم السابع"، نتحدث عن تفاصيل جريمة قتل خطأ حدثت في مدينة نصر، بسبب قيادة موظف سيارته بسرعة جنونية، وتصادمه مع سيارة أخرى، ما أدى لوفاة سيدة وإصابة زوجها، وتأكيد الموظف المتهم على خلاف الحقيقة أمام المحكمة، أن زوج الضحية هو من كان يقود سيارته بسرعة جنونية، والمفاجأة أن السيدة المتوفية هي من كانت تقود السيارة كون زوجها كفيف، وإلى تفاصيل القضية..

في البداية يقول الدكتور أحمد سعد المحامى بالنقض، إن الجريمة الغريبة التي سنتحدث عنها حدثت في عام 2017، وهى قضية قتل خطأ وهى قيام موظف بقيادة سيارته بسرعة جنونية، في اتجاه "رمسيس ـ مدينة نصر"، وبسبب تلك القيادة الجنونية أصطدم بسيارة آخري كانت تسير بالقرب منه مما أدى لوفاة سيدة وإصابات لزوجها والذى يعمل دكتور جامعى كانا متواجدين داخل السيارة الأخيره.

وتابع: تم نقل المتوفاة إلى المشرحة وتم نقل الزوج المصاب إلى إحدى المستشفيات، تم إحالة الدعوى على المحاكمة، وأثناء نظر إحدى الجلسات حضر المتهم ودفاعه وقال أمام المحكمة أن المتسبب في الحادث هو الزوج المصاب، وقال المتهم أيضا أمام المحكمة أنه حاول تنبيه الزوج من السرعة الجنونية.

وأشار: طلبت من عدالة المحكمة في ذلك الوقت حضور الزوج أمام المحكمة بعد مثوله للشفاء، وتم حضور الزوج المجنى عليه، وأمام المحكمة سألت الموظف المتهم عن رؤيته لزوج الضحية أثناء قيادته للسيارة التى أصطدم بها، وهنا المتهم أكدد رؤيته للزوج أثناء قيادة السيارة بسرعة جنونية،

وتابع : كانت المفاجأة التي كانت لا تعلمها عدالة المحكمة ولا المتهم نفسه أن زوج الضحية كان كفيف، وطلبت من المحكمة احضار الزوج لغرفة المداولة والمحكمة تأكدت من أن الزوج كفيف وكانت مفاجأة للمتهم ودفاعه، وتأكدت المحكمة ان المتهم كذب وقضت المحكمة بحبس المتهم سنتين.

تمر في حياتنا اليومية مواقف تظل في الذاكرة، ربما لغرابتها أو طرافتها، والمحاميين من الأشخاص الذين تصادفهم العديد من الواقف والقصص الغريبة في أروقة المحاكم من المتهمين وموكليهم في قضايا الجنايات والجنح، وخلال سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو" سنلقى الضواء على أغرب القضايا والمواقف التي قابلت بعض المحامين خلال نظر القضايا.