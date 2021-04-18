المتهمة بقتل جدتها في السويس: قدمت لى الطعام قبل ارتكابي الجريمة

وقالت المتهمة "ش. ح" في التحقيقات، إنها نادمة علي ما فعلته من جريمة بقتل جدتها، مؤكدة أن جدتها كانت تعطف عليها وتحبها جدا وتعطي لها الأمان، وان جدتها لم تخفي عليها أنه توجد أموالها ومصوغاتها بغرفتها، وهو ما استغلته لارتكاب الجريمة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس سيدة واثنين من المسجلين خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل سيدة 79 عاما داخل منزلها بغرض السرقة.

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل سيدة داخل منزلها بمحافظة السويس أن من قام بقتلها حفيدتها واثنان من المسجلين خطر، قاموا بارتكاب الجريمه بغرض سرقة أموال ومصوغات السيدة.

كانت النيابة العامة، قررت تشريح جثة الضحية لمعرفة سبب الوفاة، بعد معاينة النيابة لمكان الحادث، عقب ورود بلاغ مقتل السيدة. وأكدت التحقيقات، أن الجناة هم "ش . ح" حفيدة المجني عليها، واستعانت بكل من "وائل أ" وصديقه "غ . م"، وتبين أن المتهمة الأولى متزوجة عرفيا من المتهم الثاني "و . أ"، وأنه والمتهم الثالث مسجلان سرقة ومخدرات، كما تبين أن المتهمة دخلت على دولاب الضحية بمسكنها بالطابق الثاني لتسرق الذهب ومبلغ مالي فيما تركت المتهمين الآخرين يعتديان على الجدة والجد الذي يعاني من ضعف البصر.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا بوقوع جريمة قتل بهدف السرقة لسيدة 79عام بمنطقة حي مكة في حي فيصل بالمحافظة، ونجح ضباط المباحث في كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وكشفت اعترافات المتهمين، أن المتهمة الأولي بالقضية قامت بالاتفاق مع المتهم الثاني زوجها عرفيا، علي القيام بسرقة جدة المتهمة التي تقيم مع زوجها 87 عام داخل منطقة حي مكة السكنية، وأن المتهمة الأولي كانت تعلم وجود أموال ومصوغات داخل منزل جدتها.

واستعان المتهم الثاني بصديق له مسجل خطر، فدخلوا الى المنزل وقاموا بقتل السيدة وسرقة مبالغ مالية ومصوغات من داخل منزلها.

كما اعترف المتهم الثاني بالقضية، ان حفيدة الضحية تعرف عليها منذ فترة وتزوجها عرفيا، وهي من أكدت له وجود أموال ومصوغات لدي جدتها، وأنها اتفقت معه علي القيام بالسرقة بالاستعانة بصديقه المتهم الثالث بالقضية.