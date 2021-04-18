الكهرباء: تخصيص 9 مليارات جنيه لتطوير شبكات النقل والتوزيع بشمال وجنوب سيناء

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تخصيص مبلغ 9 مليارات جنيه لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بمحافظة شمال وجنوب سيناء، مؤكدًا أن العام الحالى سيشهد طفرة غير مسبوقة بمنطقة سيناء فى مجال الكهرباء والتى ستفتح الباب أمام المستثمرين للقيام بمشروعات تنموية تعود بالنفع على أهالى سيناء والمصريين جميعا.

وتابع حمزة، أن الوزارة تستهدف تقديم خدمة مميزة وبأعلى جودة ولكل مواطن على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن خطة الوزارة لتطوير شبكات النقل والتوزيع ستجعل القرى والنجوع فى مصر تحصل على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة مثل المحافظات الكبرى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 والشركة المصرية لنقل الكهرباء على اعتاب الانتهاء تماما من مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد والتى يعانى منها أهالى الصعيد وشمال سيناء تحديدًا، موضحا أن التوسعات التى تمت بشمال سيناء والصعيد ساهمت فى تقليل مشاكل الانقطاعات التى كانت تنتج بسبب المشاكل الفنية وانخفاض الجهد.

وأضاف حمزة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يستهدف أن تكون الخدمة التى تصل لجميع المواطنين بجميع انحاء الجمهورية بأعلى جودة وخدمة مميزة، موكدًا أن الوزارة تولى اهتمام كبير لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظات الصعيد وسيناء بشكل خاص.