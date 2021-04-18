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الكنيسة القبطية تصدر 8 توصيات للوقاية من كورونا بصلوات المناسبات.. اعرفها

الأحد، 18 أبريل 2021 08:00 ص
الكنيسة القبطية تصدر 8 توصيات للوقاية من كورونا بصلوات المناسبات.. اعرفها الكنيسة القبطية - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" أبرز 8 توصيات صادرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بشأن وضع صلوات المناسبات الكنسية المقبلة، بداية من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد وهى :-

1- التشديد على مراعاة كافة الإجراءات الصحية الواجبة من حيث تطهير اليدين وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح والتباعد الاجتماعى، أثناء التواجد فى الكنيسة، ويسرى ذلك على الآباء الكهنة والشمامسة.

2- لا تزيد نسبة المشاركة عن 25% من مساحة الكنيسة (فرد فى كل دكة). ويتولى كل أب أسقف مشرف على قطاع، تنظيم ترتيبات مشاركة الشعب وتطبيق الإجراءات الاحترازية مع كهنة القطاع. 

3- تصلى الجنازات فى كنيسة المدافن أو فى فناء الكنيسة ويصليها كاهن واحد وشماس واحد بمشاركة أسرة المتوفى بما لا يزيد عن عشرة أشخاص، مع عدم الاستثناء فى هذا الأمر حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مع استمرار غلق قاعات العزاء تماما.

4- من باب الأمانة عدم مشاركة أى فرد فى الصلوات عند شعوره بأى أعراض مرضية حتى ولو كانت بسيطة.

5- تعليق كافة الزيارات للبيوت والمستشفيات وصلوات التبريك والحميم والثالث، ويلتزم الجميع بان يكون الافتقاد ومتابعة أحوال الأسر، ولاسيما المتالمين، من خلال التليفون ووسائل التواصل الاجتماعى.

6- تعليق أى ترتيبات خاصة بخدمات مدارس الأحد الكنسية والاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها.

7- صلوات الأكاليل فى فترة الخمسين المقدسة تكون بحضور أب كاهن واحد وشماس واحد وبنسبة مشاركة 25% فقط

8- يجب ألا يكف الآباء الكهنة والخدام عن توعية الشعب وتنبيههم الضرورة السلوك بالحرص الواجب، فيما يتعلق بإجراءات الوقاية فى كل مكان، حفاظا على حياتهم، وذلك بالتنبيه على ذلك داخل الكنائس باستمرار، وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعى.


الكنيسة القبطية

البابا تواضروس

الصلاة

كورونا

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