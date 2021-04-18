الكشف على 1595 مواطنا بالقافلة الطبية بقرية الأمل مركز بلقاس بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انه فى اطار التنسيق والتعاون مع الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، وتنفيذا لخطة القوافل العلاجية لمديرية الصحة بالمحافظة، فقد تم توقيع الكشف الطبى علي 1595 مواطنا بالقافلة الطبية التى اقيمت على مدار يومين بقرية الأمل مركز بلقاس وقال " المحافظ " انه تم تحويل 133 مواطنا لاستكمال الكشف بالعيادات التخصصية و 33 مواطنا لاستكمال العلاج بالمستشفيات..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية اليوم بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بشان نتائج اعمال القافلة بالقرية المشار اليها .

واوضح "مختار " بأنه تم توقيع الكشف الطبى للمترددين من خلال العيادات التى ضمتها القافلة والتي شملت عيادات (الباطنة -الاطفال - النسا والتوليد - وتنظيم الاسرة- جلدية - جراحة - انف وأذن - رمد -اسنان- عظام - النفسية والعصبية - الاوعية الدموية- معامل تحاليل - اشعات ) وتجدر الاشارة الى انه تم تنفيذ ندوات توعية صحية لمواطنين القرية والقري المجاورة من خلال التثقيف الصحى بالقافلة استفاد منها عدد 1150 مواطنا خلال يومي القافلة وذلك الي جانب توافر اصناف العلاج المجانى لجميع التخصصات .

ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة الصحة بضرورة تكثيف اعمال تنظيم القوافل الطبية الى القرى خاصه المناطق الاكثر احتياجا تأكيدا على حرص الدولة بكامل اجهزتها التنفيذية بالمحافظة ومن خلال مديرية الصحة بكافة قطاعاتها الصحية على وصول الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين بالمناطق الريفية الاكثر احتياجا على مستوى المحافظة .

واكد " مختار " على ان هناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من كافة روافد ومنشآت الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مجال بناء الانسان والاهتمام بصحة المواطنين بمحافظات مصر و من خلال تنظيم القوافل الطبية للقرى الاكثر احتياجا .