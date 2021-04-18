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القوى العاملة تنفى صرف 500 جنيه "معاش دائم" للعمالة غير المنتظمة

الأحد، 18 أبريل 2021 09:45 ص
القوى العاملة تنفى صرف 500 جنيه "معاش دائم" للعمالة غير المنتظمة وزارة القوى العاملة
كتب ــ محمود راغب

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حذرت وزارة القوي العاملة مجددا من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة .
 
ونفت الوزارة  ما نشر علي صفحات التواصل الاجتماعي  بصرف 500 جنيه  كمعاش دائم إلى العمالة غير المنتظمة .
 
وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.
 
وأكدت الوزارة، أنها تمتلك صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي 
 

القوى العاملة

تكافل وكرامة

العمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة

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