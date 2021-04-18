القطايف وبلح الشام حلويات رمضان على مائدة الإفطار فى دمياط.. صور

مازالت القطايف وبلح الشام ولقمة القاضى من أهم وأشهر الحلويات فى شهر رمضان الكريم، ولاسيما فى رأس البر حيث يقبل رواد رأس البر على شراء الحلويات من سوق 63 وهو أحد الأسواق الشهيرة فى مصيف رأس البر.

"اليوم السابع" يلتقى أحد أشهر بائعي بلح الشام والقطايف وحلويات رمضان فى رأس البر ليتعرف منه عن أشهر الأنواع والأسعار المتاحة أمام رواد المصيف.

مصطفى محمد سعود أحد أشهر بائعى حلويات رمضان برأس البر يقبل عليه رواد المصيف لشراء حلويات رمضان كل عام ، ويقول أن شهر رمضان موسم بالنسبة لنا لبيع الحلويات أعمل فى بيعها برأس البر منذ سنوات عديدة تصل إلى 20عاما وخاصة فى عمل حلويات بلح الشام والقطايف ولقمة القاضى وهى الحلويات التى يشتهر بها شهر رمضان ويقبل عليها رواد المصيف.

وأضاف أنه يبدأ تجهيز العجين للحلويات من الثامنة صباحا حتى يتم التجهيز والتخمير ثم تبدأ مرحلة تجهيز الزيت للقلى والفرش وعمل عسل الخاص بالحلويات التحلية بعد التحمير، مضيفا قائلا: نبدأ القلى والحمير والسقى بالعسل بعد أذان الظهر يوميا، ونستمر فى العمل حتى الساعة الخامسة تقريبا أي قبل موعد الإفطار بساعة ينتهى جميع العجين ويتم بحمد الله بيع المنتج .

وأشار مصطفى سعود إلى أن المواطنون يقبلون تعلى كل الأنواع فى رمضان البيع بالكيلو أو تشكيله من كل الأنواع والأسعار لدينا فى متناول الجميع، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد 45 جنيها وهو إنتاج يومى طازج.

وأضاف أن الزبائن تأتى من كل الأماكن من محافظة دمياط ومن محافظات مجاورة أغلبهم يتردد على سوق 63 لشراء مستلزماته لانة سوق شهير وبالتالى يسعى لشراء حلويات رمضان.

وأضاف حسنى أبو طوق احد رواد المصيف: أعتدت على شراء الحلويات من هذا المكان وأحيانا أذهب إلى رأس البر مخصوص لشراء الحلويات من هذا المكان لنظافة وحسن الصنعة بخلاف أماكن كثيرة بدمياط الأسعار أغلى والطعم والمذاق مختلف، مؤكدا أن هذا المكان صناعة متوارثة أبا عن جد.