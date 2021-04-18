العيد القومى لمحافظة أسيوط.. أكليل زهور على النصب التذكارى لشهداء بنى عدى.. فيديو

أسيوط - هيثم البدري

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قبل قليل، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء قرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط ، وذلك بحضور اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، وأعقب ذلك بعقد لقاءاً شعبياً بأهالى القرية بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة ورئيس مركز منفلوط، ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية ، وعدد من أعضاء مجلس النواب .

وتحتفل محافظة أسيوط اليوم الأحد، بالعيد القومى الذى يواكب 18 أبريل من كل عام، والذى يمثل ذكرى ثورة وتصدى أهالى قرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط على الحملة الفرنسية عام 1799م.

ويستعد شعب أسيوط للاحتفال بالذكرى كل عام من خلال تحية الشهيد ووضع أكليل الزهور على النصب التذكارى الذى يجمع أسماء شهداء ثورة بنى عدي ضد الفرنسيين.

ويحتفل محافظ أسيوط بهذه المناسبة الوطنية مع الشعب الأسيوطى الذى اثبت أنه على القدر الكافى من الوعى للحفاظ على وطنه والنهوض به ، مؤكدا على المواطنين أن الحفاظ على وجود الدولة المصرية يبدأ بالعمل ، خاصة مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفيذ مبادراته لتطوير الريف المصرى لرؤية مصر 2030 .

وخلال اللقاء رحب أهالى قرية بنى عدى بالمحافظ والقيادات التنفيذية لأحياء ذكرى شهداء المحافظة فى معركتهم مع الفرنسيين وتاريخ معركة أبطال بنى عدى رجالا ونساءا ضد المستعمر الفرنسى.