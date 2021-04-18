"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية ، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 569.9 مليون ورقة بقيمة 933.1 مليون جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 17.7 مليون ورقة، بقيمة 754.5 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 781.8 مليون ورقة بقيمة 668.2 مليون جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 18.4 مليون ورقة بقيمة 420.4 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 52.3 مليون ورقة بقيمة 338.2 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 204.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 305.7 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 132.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 283.8 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 268 مليون ورقة منفذة بقيمة 222.6 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 67.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 205.7 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 39.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 166.3 مليون جنيه.

وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة وخدمات النقل والشحن، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 7.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 18.4 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 5.4 مليون ورقة بقيمة 9.3 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 10143.21 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 1820.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.79% مغلقًا عند مستوى 2716.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 12458.29 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 1200.08 نقطة.